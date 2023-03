La tension entre la Chine et les États-Unis est à son apogée depuis des années, et les récents propos du ministre des Affaires étrangères chinois, M. Qin Gang, indiquent que les relations entre les deux pays pourraient se détériorer davantage si rien n'est fait pour apaiser les tensions. M. Qin Gang a accusé les États-Unis d'être responsables de la montée des tensions et a averti que cela pourrait conduire à un conflit et à une confrontation entre les deux pays. Il a également déclaré que les sanctions et les pressions ne résoudront pas le problème, et que le processus de négociation de la paix doit commencer dès que possible, en respectant les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties.

"Si les États-Unis ne freinent pas, mais continuent d'accélérer sur la mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement, et il y aura certainement un conflit et une confrontation", a déclaré le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Le président Xi Jinping lui-même a également condamné l'attitude des Occidentaux, en particulier celle des États-Unis, envers la Chine, affirmant que cela a entraîné des défis sans précédent pour le développement du pays.

Cette tension a conduit à une politique d'endiguement, d'encerclement et de répression contre la Chine, selon le président chinois. Les relations sino-américaines ont été tendues ces dernières années, en particulier depuis l'arrivée de l'administration Trump en 2017. Les deux pays se sont affrontés sur des questions économiques, de sécurité et de droits de l'homme, entre autres. Les États-Unis ont accusé la Chine de pratiquer des politiques économiques injustes, de cyberespionnage, de militarisation de la mer de Chine méridionale et de violations des droits de l'homme, tandis que la Chine a critiqué les États-Unis pour leur ingérence dans les affaires intérieures chinoises et pour leur soutien à Taïwan.

Ces différends ont entraîné des échanges de sanctions commerciales, des fermetures de consulats, des expulsions de journalistes et des tensions militaires. Les deux pays sont devenus des adversaires stratégiques, s'accusant mutuellement de vouloir contrôler l'ordre mondial. Si rien n'est fait pour apaiser les tensions, cela pourrait entraîner une escalade des conflits et des tensions entre les deux pays, menant éventuellement à une guerre. Il est donc crucial que les États-Unis et la Chine travaillent ensemble pour résoudre leurs différends et établissent une relation stable et constructive basée sur le respect mutuel.