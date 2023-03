Le Pape François a suspendu ce 1er mars certains avantages immobiliers des cardinaux et des hauts fonctionnaires du Vatican. Jusque-là exemptés de payer leurs logements, ces responsables et collaborateurs du pontife devront désormais pays leurs loyers. Selon l’annonce qui a été officiellement faite par le Vatican News, l’église a appelé les cardinaux et les hauts fonctionnaires à faire « un sacrifice » dans un contexte économique compliqué.

On retient que, la décision vise spécialement les chefs, deuxièmes et troisièmes niveaux des responsables des dicastères, équivalents au Vatican des ministères. À en croire le texte, il s’agit pour le Vatican de faire face « aux engagements croissants de l’Église dans un contexte économique, comme celui d'aujourd'hui, d'une gravité particulière ». Le message attire l’attention sur la nécessité « pour tous de faire un sacrifice extraordinaire pour allouer plus de ressources à la mission du Saint-Siège ».

Un patrimoine immobilier immense

La mesure martèle également que les responsables ne sont pas à même d’avoir des logements en dessous des prix pratiqués sur le marché. Rappelons que, le patrimoine immobilier de l’Église est estimé à des milliards d’euros. En France, en Grande-Bretagne, en Italie et à Genève, de nombreux appartements sont au nom du Vatican. Cette mesure intervient dans un contexte où le chef de l’Église catholique essaie de mettre de l’ordre dans les Finances de l’Église depuis quelques années.