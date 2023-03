Le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, reçu tout récemment sur Radio Bénin a apporté des raisons pour lesquelles la destination Bénin attire de plus en plus du monde. Pour le porte-parole du gouvernement, le Bénin s’impose désormais sur l’échiquier international. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement fait allusion aux récentes visites de certains chefs d’Etat étrangers à Cotonou tels que Emmanuel Macron de la France, Umaru Cissoko Embalo de la Guinée Bissau et Mohamed Bazoum du Niger et Paul Kagamé du Rwanda est annoncé en avril. Pour lui « ce n’est pas le fruit du hasard ».

Pour lui, le pays a fini de faire sa toilette et s’impose comme une nation dont la voix compte. Wilfried Léandre Houngbédji a laissé entendre qu’en dépit des demandes parfois qui ont été adressées au Bénin, le gouvernement ne s’était pas beaucoup dépêché d’autoriser ou de recevoir des visites comme cela était entendu. Car selon lui, pour le président de la République, Patrice Talon, « il fallait remettre au bout du jour notre pays, assainir là où il faut, créer le cadre pour que les visites restent des visites de qualité ».

Sur les sujets qui intéressent le monde et le continent, c’est précisément parce que le gouvernement a travaillé « à crédibiliser davantage la voix du Bénin ». Il a fait remarquer que l’attitude du président de la République dans les différentes rencontres à l’international où il s’est présenté, n’est aussi que la politique cohérente et responsable qu’il mène sur le front intérieur et qui lui ont valu davantage d’admiration et de crédibilité aux yeux de ces pairs.

Wilfried Léandre Houngbédji pense parfois que sa parole est guettée et qu’« on lui demande, on lui suggère de se prononcer sur tel ou tel sujet ». Selon le porte-parole du gouvernement, si le Bénin est de plus en plus sollicité et scruté, c’est forcément parce que le gouvernement a travaillé sous la houlette du président de la République qui a donné davantage de crédibilité à notre pays et à faire en sorte qu’il soit recherché parmi ceux dont l’opinion compte désormais.