Le président chinois Xi Jinping a appelé vendredi à renoncer à la politique de sanctions afin de pouvoir régler le conflit en Ukraine. C’est ce qu’il a déclaré lors de sa rencontre avec le président du gouvernement d'Espagne Pedro Sanchez. "Il est nécessaire d’exclure la mentalité de la guerre froide et un affrontement de blocs, renoncer à la politique de sanctions extrêmes et de la pression. Nous espérons que les parties intéressées pourront construire, à l’aide d’un dialogue et de consultations, un mécanisme équilibré, efficace et stable qui permettra d’assurer la stabilité en Europe", a déclaré Xi Jinping.

Selon lui, la Chine s’est toujours tenue à une position conséquente et précise sur la crise en Ukraine, en appelant aux pourparlers et au règlement politique. (Tass)