Xi Jinping a été élu pour un troisième mandat à la tête de la République populaire de Chine, et met en place son équipe pour la gestion du pays. Pour continuer à relever ses défis en tant que président, il a choisi un de ses proches collaborateurs, Li Qiang, comme premier ministre. Selon les informations rapportées par le média britannique Reuters, ce dernier qui était autrefois chef du parti communiste chinois, a été confirmé, ce samedi 11 mars 2023, en tant que premier ministre, à l’occasion du congrès national du peuple. Il remplace, ainsi, Li Keqiang, homme politique âgé de 67 ans.

Xi Jinping a été reconduit à la tête de la nation chinoise

Selon plusieurs observateurs, Xi Jinping « pense clairement que Li Qiang est une personne très compétente et il l'a mis dans cette position parce qu'il lui fait confiance et qu'il attend beaucoup de lui ». Notons que Li Qiang n’est pas un inconnu de la scène politique chinoise. En effet, il a œuvré discrètement pour une refonte du marché boursier chinois. Pour rappel, Xi Jinping a été reconduit à la tête de la nation chinoise, hier vendredi 10 mars 2023. Il a obtenu un total de 2952 votes pour, contre zéro abstention. Ainsi, le chef de l’État chinois sera aux commandes de la Chine pendant les cinq prochaines années.

Xi Jinping vient ainsi marquer une rupture avec la tradition érigée par ses deux prédécesseurs, après le long règne sans partage de Mao Tsé-Toung. Ce dernier est resté au pouvoir pendant environ 30 ans, soit de 1949 à 1976. Tous les présidents qui avaient succédé à Mao Tsé-Toung avaient mis en place un système de gestion plus proche de la démocratie et avaient cédé le fauteuil après dix années de gestion. Dans leur rang, figure les anciens présidents Jiang Zemin et Hu Jintao qui avaient tous laissé le pouvoir après un mandat de dix ans à la tête du pays.