Le président tunisien, Kaïs Saïed a récemment tenu des propos qui ont soulevé une vague d'indignation partout en Afrique. Le dirigeant avait déclaré que l'immigration clandestine en provenance de l'Afrique subsaharienne était un complot pour augmenter la population noire en Tunisie. Saïed a notamment parlé de "grand remplacement". Les déclarations du dirigeant de 65 ans ont provoqué un tollé sans précédant. La polémique a enflé alors que le Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO) battait son plein au Burkina Faso.

La 28e édition de la biennale du cinéma africain a pris fin ce samedi 04 mars avec le sacre du réalisateur tunisien, Youssef Chebbi qui a remporté l’Étalon d'or de Yennega grâce à son film, Ashkal. Plusieurs internautes burkinabè n'ont pas caché leur déception après l'annonce du sacre de Youssef Chebbi. Certains internautes estiment même que les propos de Kaïs Saïed aurait dû servir d'alibi pour mettre hors compétition le film Ashkal. Le réalisateur n'a pas échappé aux questions relatives au discours de son président. Youssef Chebbi a d'abord tenu à saluer le professionnalisme, l'engagement, le sens du respect du comité d'organisation du FESPACO. Il a par la suite fustigé les paroles de Kaïs Saïed et le manque de vision de toute la classe politique tunisienne.

Youssef Chebbi n'est pas passé par quatre chemins pour affirmer que l'élite dirigeante de son pays sème les graines de l’intolérance pour masquer son incompétence. "Je trouve ça honteux et cela me fait mal au cœur. Ça m’indigne et me révolte. Je sens la rage et la colère contre ce discours. C’est infernal de savoir que cela se passe en Tunisie. J’y étais il y a deux jours, quand des personnes commençaient à partir. Mais il y a aussi beaucoup d’associations, des jeunes, des amis qui œuvrent pour soutenir les immigrés et leur faire comprendre que le discours du pouvoir n’est pas celui de toute la société tunisienne" a laissé entendre vainqueur de l’Étalon d'Or de Yennega qui ajoute que les propos "racistes" de Kaïs Saïed vont contribuer à faire prendre conscience et à mobiliser toutes les forces pour combattre l’intolérance raciale dans son pays.