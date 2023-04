Après avoir été identifié comme étant l’homme le plus riche du monde par le magazine américain Forbes, le richissime homme d’affaires Français Bernard Arnault vu sa fortune bondir de 12 milliards de dollars pour atteindre 210 milliards de dollars. L'information a en effet été rapportée par l’agence américaine Bloomberg qui précise qu’il s’agit d’un nouveau record pour l’homme d’affaire français. Il garde ainsi son avance sur le patron de Tesla et de SpaceX ainsi que celui d’Amazon.

Dès le premier trimestre de l’année, LVMH a rencontré un succès éclatant avec 17 % d’augmentation de ses ventes. Dans la capitale française, l’entreprise française a intégré le top 10 des plus capitalisations mondiales, à 444 milliards d'euros. Ses actions ont également atteint 5,7 % pour atteindre un niveau record à Paris. L’agence américaine note aussi que les bons chiffres de LVMH ont été boostés par les acheteurs chinois. Rappelons que ces nouvelles performances interviennent quelques semaines seulement après le classement de Forbes.

En effet, selon le média américain, pour la première fois, les titres d'homme et de femme les plus riches de la planète sont détenus par deux Français : Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal. Ensemble, ces deux personnalités cumulent une fortune de plus de 270 milliards d'euros. Bernard Arnault, avec une fortune estimée à 180 milliards de dollars, a détrôné les magnats américains Elon Musk et Jeff Bezos, respectivement PDG de Tesla, Twitter, SpaceX et d'Amazon.