Massata Samb et Mamadou Niang, les deux députés sénégalais qui ont frappé la parlementaire Amy Ndiaye Gniby le 1er décembre dernier en pleine séance de l'hémicycle à Dakar, seront à nouveau jugés le lundi 17 avril prochain. En effet,

Massata Samb a giflé la députée Amy Ndiaye Gniby, et Mamadou Niang lui a donné un coup de pied au ventre le 1er décembre 2022 au cours du vote du budget du ministère de la Justice.

Les deux députés accusent leur victime d'avoir tenu des "propos irrespectueux" contre leur chef religieux dirigeant leur parti. Amy Ndiaye Gniby, la parlementaire victime de violence physique était en état de grossesse au moment des faits. Elle s'était ensuite retrouvée avec une incapacité temporaire de travail de 23 jours. En première instance, Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés à six mois ferme, 100 000 francs CFA d’amende et 5 millions au titre des dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires et menaces de mort au préjudice de leur collègue Amy Ndiaye Gniby. ‹‹ La première chambre correctionnelle de la Cour d’appel va les rejuger lundi 17 avril. Une citation à comparaître a été transmise aux concernés ››, rapporte la presse locale.