La situation relative à l’affrontement entre les pêcheurs de Mboro et ceux des Guet Ndariens (Saint-Louisiens) dans la commune Cayar continue de défrayer la chronique. En effet, les autorités ont décidé d’assister les victimes de cet affrontement dont les dégâts matériels ne sont pas négligeables. Ils seront indemnisés donc par l’État. Selon une déclaration qui a été faite par le maire de Saint-Louis, Mansour Faye « le président a instruit à cet effet le ministre de la pêche et celui du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale ».

Une commission sera ainsi créée dans le seul but d’évaluer les dommages en vue de leur réparation en collaboration avec la mairie et le préfet. L’autorité municipale fait notamment savoir que, certains pêcheurs ont perdu leur matériel, d’autres ont vu leur maison. La commission aura donc pour rôle de veiller à un recensement des personnes touchées par la situation. « En tout il faut privilégier le dialogue entre les communautés de pêcheurs pour que la paix règne dans ce milieu », a-t-il déclaré.

Rappelons que, près de 20 arrestations, un décès et d’énormes dégâts matériels ont été enregistrés suite à cette situation. Selon les informations rapportées par la Rfm, tout serait parti d’une attaque qui a été perpétrée par des pêcheurs de Mboro contre d’autres en mer. En représailles, des biens des pêcheurs de Guet Ndariens (Saint-Louisiens) ont été également détruits. Dans le cadre de l’enquête, au total, 18 personnes ont été arrêtées et conduites à la brigade de la gendarmerie de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Les dégâts matériels sont évalués des centaines de millions Fcfa.