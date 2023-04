Le groupe paramilitaire russe Wagner a démenti toute perte dans ses rangs lors de l'attaque revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) contre la ville de Sévaré, dans le centre du Mali. Le leader du groupe, Evguéni Prigojine, a affirmé que personne n'a été blessé lors de l'attaque, et que les organisations djihadistes telles que le Front Al-Nosra et Al-Qaïda sont "très faibles et incapables d'attaquer qui que ce soit". Il a ajouté que les pertes étaient élevées du côté des terroristes.

«Selon mes informations, personne n'a été blessé à Sévaré. Front Al-Nosra (groupe jihadiste actif en Syrie, NDLR), Al-Qaïda et d'autres organisations se donnent des airs, ça fait de nombreuses années qu'ils sont très faibles et incapables d'attaquer qui que ce soit», aurait affirmé Evguéni Prigojine, patron du groupe paramilitaire selon les médias internationaux qui cite son service de presse. Il précise tout de que : «mais du côté des terroristes, d'après ce que je sais, les pertes sont élevées. L'armée malienne contrôle le Mali parfaitement».

Pour rappel, il y a quelques jours, nous rapportons l'information concernant une attaque de djihadistes contre un camp russe au Mali. "Une attaque de présumés djihadistes contre un camp russe abritant des instructeurs militaires aurait eu lieu ce jour samedi 22 avril 2023, dans la ville de Sévaré, dans la région de Mopti, au centre du Mali", avons nous écrit dans notre précédent article. «Nous n'avons aucun bilan pour le moment. La situation est toujours confuse. Ce sont les djihadistes qui ont visé l'aéroport de Sévaré et le camp russe qui se trouve à côté », avait déclaré un élu de la localité selon le média français.