Le Sénégal fait face à une situation préoccupante concernant la délivrance systématique des mandats de dépôt dans le pays. Le Forum du justiciable, une organisation de défense des droits et libertés des citoyens, dénonce cette pratique et interpelle le procureur de la République ainsi que les magistrats instructeurs. Dans un communiqué relayé par la presse sénégalaise, l'organisation appelle à privilégier d'autres alternatives pour préserver la liberté des individus et le respect de la présomption d'innocence.

Selon le Forum du justiciable, le placement sous mandat de dépôt est devenu presque systématique dans la pratique judiciaire des magistrats sénégalais, alors que la liberté est censée être la règle et la détention l'exception. L'organisation rappelle que les grands principes de la procédure pénale offrent des garanties suffisantes, stipulant qu'une personne poursuivie doit être considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée.

Afin de garantir le respect de la présomption d'innocence et de la dignité humaine, le Forum du justiciable demande au procureur de la République et aux magistrats instructeurs de privilégier des mesures alternatives à l'incarcération. Parmi ces alternatives figurent le contrôle judiciaire, la liberté provisoire et le placement sous surveillance électronique. Selon l'organisation, la nécessité de faire respecter la loi peut être conciliée avec la préservation des droits fondamentaux des individus. La délivrance systématique des mandats de dépôt au Sénégal soulève donc des inquiétudes quant au respect des droits de l'Homme et de la justice dans le pays.