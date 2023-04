Aux États-Unis, un enfant de 13 ans a été déclaré en état de mort cérébrale après avoir participé à un challenge sur le réseau social TikTok. Selon les confidences qui ont été faites par ses parents aux médias locaux ABC 6, Jacob Stevens a commencé par avoir des convulsions après s’être adonné à ce type de challenge. Le défi consiste en effet à avaler plus d'une douzaine de pilules d'antihistaminique dans le but de provoquer des hallucinations. Il s’agit d’un défi qui est appelé « Benadryl Challenge ».

Après avoir avalé les comprimés chez lui, il a été admis à l’hôpital et mis sous assistance respiratoire. Les médecins ont par la suite indiqué qu’ils n’ont plus observé d’activités sur le plan cérébrale. «Pas de scanner cérébral, il n'y avait rien là-bas. Il a dit que nous pouvions le garder sur le conduit d'aération, il pourrait rester allongé comme ça mais il n'ouvrirait jamais les yeux, il ne respirerait jamais par lui-même », a confié la grand-mère de Jacob Stevens. Il a par la suite rendu l’âme le 12 avril.

Malgré les conséquences désastreuses de ce médicament sur la santé des jeunes, ils continuent de l’utiliser dans le cadre de ce challenge. Selon les National Institutes of Health, la dose recommandée de Benadryl, peut provoquer une insuffisance respiratoire, un rythme cardiaque irrégulier, un arrêt cardiaque, des convulsions et la mort. Le challenge quant à lui est devenu populaire sur le réseau social chinois en 2020. Jacob Stevens n’est pas le premier jeune à se donner la mort à cause de ce challenge. Un jeune homme de 15 ans a rendu l’âme dans l'Oklahoma, après avoir tenté ce défi.