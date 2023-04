L'ancien président du Bénin, Boni Yayi, a fait sensation sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo devenue virale dans laquelle il chante et joue de la guitare. Selon les propos rapportés par Bip Radio, Boni Yayi a expliqué avoir écrit et interprété cette chanson intitulée « Tout joyeux, bénissons le Seigneur » pour apporter son soutien à son ancien conseiller et ami Amos Elegbè qui traverserait des moments difficiles. Il confie que ce dernier aime particulièrement ce titre et l'interprétait souvent lors des rencontres religieuses.

Dans son intervention, Boni Yayi explique également qu'il est passionné par la guitare et qu'il en a toujours une dans sa valise quand il voyage. La vidéo qui fait le tour de la toile a été tournée à son domicile de Cadjèhoun en 3 jours selon ses dires. On le voit manipuler l'instrument avec délicatesse pendant qu'il chante. La chanson qu'il a dédiée à son ami Amos Elegbè a touché de nombreuses personnes, qui saluent la générosité de l'ancien président béninois. L'ancien président a profité de l'occasion pour annoncer une nouvelle vidéo dans les jours à venir.

La vidéo de Boni Yayi chantant et jouant de la guitare est devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité des réactions émues de la part des internautes. Pour beaucoup, cette vidéo montre un aspect différent de la personnalité de l'ancien président, souvent perçu comme un homme politique froid et distant. Grâce à sa musique et à sa guitare, Boni Yayi a au regard des nombreux commentaires positifs su toucher les cœurs et rappeler que la musique est un langage universel qui peut rassembler les gens, même dans les moments difficiles.