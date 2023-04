3.978. 548.763 francs, c’est le montant total que le gouvernement du président Patrice Talon a remis, ce vendredi 28 avril 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, à travers le ministre des Sports, Oswald Homéky aux Fédérations et associations sportives et aux clubs professionnels, ceci pour leur témoigner son sens d’engagement à les appuyer et accompagner l’émergence des activités sportives au Bénin. Les subventions qui leur ont été octroyées au titre de l’année 2023 vont de 1.000.000 FCFA à 100.000.000 FCFA avec une augmentation à presque tous les niveaux.

Les Fédérations béninoises d’athlétisme, de basketball, de handball et de pétanque s’en ont sorti avec la bagatelle de 100.000.000 FCFA. Il faut préciser que la subvention de la Fédération béninoise de Pétanque a par exemple doublé, passant de 50.000.000 FCFA en 2022 à 100.000.000 FCFA en 2023. Selon le ministre Oswald Homéky, cette hausse est la preuve du sérieux et de la rigueur que ces organisations sportives mettent dans la gestion des ressources allouées et la planification de leurs activités. Pour le ministre des sports, « les Fédérations dans leur ensemble nous donnent des raisons d’aller très loin dans notre effort ». Il a déclaré qu’aujourd’hui, il a fait le constat que globalement dans l’ensemble des Fédérations, « la gouvernance est de qualité ». « Chaque Fédération sait planifier ses ressources et sait rendre compte de l’utilisation qui a été faite des subventions reçues avant de bénéficier d’une autre » a-t-il indiqué.

Le premier responsable du sport béninois a laissé entendre que l’ambition du gouvernement en octroyant chaque année ces subventions qui sont à la 7ème édition, est de faire du Bénin, une grande nation sportive. Il faut signaler que les subventions des clubs professionnels de football sont passées de 20.000.000 FCFA à 60.000.000 FCFA. Aussi, la particularité de cette année, les subventions ont été étendues aux clubs professionnels de basketball, handball et volleyball des Hommes et des dames. Chacun de ces clubs ont reçu 10 millions francs Cfa.

N’oublions pas que le Comité national olympique et sportif du Bénin (Cnos Ben), les clubs engagés dans le championnat professionnel et la Ligue amateur de football, les clubs engagés dans le championnat féminin de football (Ligue 1 et 2), les promoteurs de Centres de formation sportive agréés et le bureau du Conseil national des supporters ont reçu également des mains du ministre des Sports leur subvention pour le compte de cette saison 2023.