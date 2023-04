Le président de la République du Rwanda, Paul Kagamé sera ce vendredi 14 avril 2023 et jusqu’au dimanche 16 avril 2023 en visite de travail au Bénin. Le président rwandais a été invité par son homologue béninois, Patrice Talon. Au cours de son séjour sur le sol béninois, Paul Kagamé sera reçu, dans la matinée de ce samedi 15 avril 2023 au Palais de la Marina de Cotonou, par le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon pour un tête-à-tête suivi d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations à l’issue de laquelle divers accords de coopération seront signés entre les deux pays.

Les deux présidents vont ensuite animer un point de presse sur les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, notamment les échanges commerciaux, la promotion des investissements et les échanges d’expertises, le tourisme, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, le transport aérien entre Kigali et Cotonou, l’industrie textile et la lutte contre le terrorisme.

Dans l’après-midi du samedi 15 avril 2023, le président Paul Kagamé sera à l’Agence de développement de Sèmè City, la Cité internationale de l’innovation et du savoir où il échangera avec des jeunes entrepreneurs, des étudiants et des start-ups. Le séjour du couple présidentiel rwandais au Bénin prendra fin par des visites guidées de la Place de l’Amazone (en l’honneur des femmes du Bénin d’hier et d’aujourd’hui) et du Monument aux dévoués érigé dans le Jardin de Mathieu (en mémoire aux enfants du Bénin dévoués à la patrie).