Les postes des Secrétaires Exécutifs (SE) des communes de Cotonou, Sèmè-Podji et Houéyogbé ne sont plus vacants depuis le limogeage des titulaires par le gouvernement en Conseil des ministres du mercredi 12 avril 2023. Ce mercredi 19 avril 2023 à Cotonou, leurs remplaçants ont été désignés au cours d’un nouveau tirage au sort. À Cotonou, c’est Ange Paterne Amoussouga qui est le nouveau Secrétaire Exécutif de la municipalité. Il remplace Nestor Bossou. À Sèmè-Podji, Vinou Sabin remplace Patrice Lafia et à Houéyogbé, Sabi Yari Gorosso prend le fauteuil de Moutawakilou Abdou Assan.

Il faut signaler que c’est suite à une mission de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes que Nestor Bossou, Patrice Lafia et Moutawakilou Abdou Assan ont été révoqués en Conseil des ministres du mercredi 12 avril 2023. Il est leur reproché, selon le compte rendu du conseil des ministres, « des actes constitutifs de violation des règles de déontologie administrative, de l’orthodoxie financière, d’abus de pouvoir et/ou d’atteinte grave aux intérêts de la commune ». Précisons que les autres Secrétaires Exécutifs des communes qui ne sont pas encore tombés dans les mailles du filet de cette Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes doivent désormais redoubler d’effort et de vigilance pour ne pas enfreindre les lois en vigueur.