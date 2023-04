Les réformes faites par le président Patrice Talon ont été passées au peigne fin par le Père Eric Aguénounon, Philosophe politique, analyste politique et écrivain –essayiste et directeur de l'Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP). Reçu ce dimanche 09 avril 2023 sur la chaîne de télévision en ligne, ESAE TV, il a indiqué que depuis avril 2016, toutes les réformes n’ont pas eu l’adhésion de toutes les parties.

Cet article est réservé aux abonnés, si vous avez un abonnement Connectez-vous ou sinon cliquez ici pour vous abonner