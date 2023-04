Annoncé depuis quelques mois, le Président du Rwanda, Paul Kagamé foulera effectivement le sol de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou ce vendredi 14 avril 2023, selon BIP radio. Le président rwandais sera accompagné pour la circonstance de son épouse Jeannette Kagamé. Lors de sa visite prévue du 14 au 16 avril 2023, le Président Paul Kagamé va échanger avec son homologue béninois, Patrice Talon sur des sujets d’intérêt économique, militaire et le renforcement des liens de coopération qui unissent le Bénin et le Rwanda depuis des années.

Il faut rappeler qu’il y a quelques semaines, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji avait annoncé qu’il y aura la signature d’un accord entre le Bénin et le Rwanda. Cet accord, selon ce dernier, permettra au Bénin, dans la lutte contre le terrorisme, de bénéficier du soutien logistique et de l’expertise rwandaise dans le but de former le personnel militaire béninois. Il est à signaler aussi que le Chef de l’Etat béninois s’est rendu en visite de travail au Rwanda en avril 2017 pour échanger avec Paul Kagamé. Également, en marge du sommet Etats-Unis /Afrique en 2022, les deux présidents de la République se sont à nouveau rencontrés pour discuter sur les questions bilatérales concernant les deux pays et sur des sujets continental et international.