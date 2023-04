Le vendredi 21 avril 2023, les forces de l'ordre du commissariat du deuxième arrondissement de Cotonou ont mis la main sur 20 présumés cybercriminels dans une maison située au quartier Lomnava à Akpakpa. 19,6 millions de francs CFA et 3170 Euros ont été découverts et saisis chez ces présumés divorcés sociaux. Le propriétaire de la maison qui sert d'abri à ces individus s'est également retrouvé dans les mailles des forces de l'ordre.

32 ordinateurs, 30 téléphones portables, 22 cartes sim dont 6 françaises et 16 béninoises, 1 routeur, 19,6 millions de francs CFA et 3170 Euros découverts et saisis par la police et 21 personnes interpellées à Akpakpa. C'est le résultat qui couronne une opération menée par les éléments du commissariat du deuxième arrondissement de Cotonou vendredi dernier. En effet, une équipe de la cellule de lutte contre le crime a alerté les forces de l'ordre du commissariat du deuxième arrondissement de Cotonou de la présence des cybercriminels à Akpakpa.

Suite aux renseignements fournis, les éléments de la police républicaine ont effectué une descente inopinée dans une maison situé au quartier Lomnava. Le propriétaire de la maison a été arrêté ainsi que les vingt présumés cybercriminels. La perquisition de la maison a permis de saisir chez les individus mis en cause, 19.605.500 francs CFA, 3.170 euros, 32 ordinateurs, 30 téléphones portables, 22 cartes sim dont 6 françaises et 16 béninoises et 1 routeur.