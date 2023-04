C’est un gros pavé dans les marres de l’UPR et du BR. Dans un dernier écrit pour défendre Abdoulaye Bio Tchané et diffusé sur les réseaux sociaux, Bertin Koovi lâche une information assez étrange. Selon lui, Joseph Djogbénou et Abdoulage Bio Tchané ne dirigent pas réellement l’UPR et le BR. Ils seraient des liges téléguidés par le chef de l’Etat. Un texte à l’allure provocateur, rédigé dans un style belliqueux et truffé d’informations à polémique ou même incitant à la sédition : on n’attendait pas mieux de Bertin Koovi. Trublion par nature, la recrue de la dernière saison électorale du Bloc Républicain n’a pas manqué l’occasion de nous régaler à travers invectives, conseils, informations de coulisses et vérité de la Palice distillées dans son texte d’apologie à la gouvernance Bio Tchané à la tête du BR. Mais s’il a abordé plusieurs sujets, c’est sa déclaration sur la direction des deux méga-partis de la mouvance qui retient l’attention. « La réalité est que ni ABT, ni Djogbénou ne dirigent aucun parti au Bénin aujourd’hui. Tu veux diriger le BR va voir le président Patrice Talon et dit lui que tu veux être président du Bloc Républicain ».

