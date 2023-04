Le mercredi 05 avril dernier, une femme d'affaire s'est retrouvée à la barre devant le tribunal de Cotonou dans une affaire de 40 millions francs CFA. Elle s'est retrouvée dans les mailles des forces de l'ordre suite à la plainte d'un opérateur économique qui lui a fait une commande d'une valeur de 40 millions depuis 2018 et qui n'a jamais obtenu ses marchandises.

L'homme d'affaires a commandé à la mise en cause, des marchandises de quincaillerie à importer de la Chine. Plusieurs mois après avoir passé sa commande, l'homme n'a jamais reçu la livraison de ses marchandises. La dame en question était également restée introuvable pendant longtemps. C'est ainsi que la victime a fait recours à la police. Grâce aux transitaires, elle a été finalement retrouvée et arrêtée par la police, selon les informations de Bip Radio.

Après qu'elle soit placée en détention, elle a remboursé 25 millions FCFA de la somme qu'elle doit à l'homme d'affaire. Elle a été libérée suite au payement de cette avance sur la dette. Cependant, elle n'a pas poursuivi le paiement jusqu'à terme après sa libération.

Exaspéré, l'opérateur économique a une nouvelle fois saisi la justice. Il exige le payement du reste de son argent avec environ 3 millions de francs CFA pour dommages et intérêts. En plus, son avocat a demandé au tribunal de condamner la dame en question pour abus de confiance. L'avocat de la défense a expliqué au tribunal que la mise en cause n'avait pas pu livrer la commande de l'homme d'affaire compte tenu de certaines tracasseries. Après les débats, le dossier a été mis en délibéré.