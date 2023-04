Les scientifiques ont découvert un nouveau chapitre de la Bible. L'information a en effet été rapportée par le média The Independent. La découverte a été possible grâce à des analyses effectuées par des rayons ultraviolets. Ceci a permis de mettre à jour des écrits qui sont vieux d'environ 1500 ans. Ils étaient en effet cachés sous trois différentes couches dans un document qui est la propriété de la bibliothèque du Vatican.

Le texte concerné est l'un des chapitres de l'Évangile selon Saint-Matthieu dans le Nouveau Testament et plus précisément le chapitre 12. Il est écrit selon les scientifiques en langue syriaque et offre plus de détails. On retient qu'il pourrait avoir été écrit au IIIe siècle. Les chercheurs indiquent que, cette découverte a le mérite d'offrir "passerelle unique". Il s'agit de la période qui consacre les premières transmissions textuelles des Évangiles.

"Cette découverte prouve à quel point l'interaction entre les technologies numériques modernes et la recherche fondamentale peut être productive et importante lorsqu'il s'agit de manuscrits médiévaux", a notamment lancé la directrice de l'Institut de recherches médiévales de l'Académie des sciences autrichienne, Claudia Rapp.

"Malgré le nombre limité de manuscrits datés de cette période, les comparaisons menées avec des manuscrits en langue syriaque permettent de fixer une date d'écriture potentielle située durant la première moitié du VIe siècle", ont précisé les scientifiques à l'origine de la découverte. Ils font également savoir qu'il n'y a aucun doute sur la période de production de ce texte.