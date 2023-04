L’Intelligence Artificielle rapporte déjà plusieurs milliards de dollars au richissime homme d’affaires américain Bill Gates. Après avoir mentionné l’IA plus de 50 fois lors de son appel aux résultats, Microsoft indique que cette situation a permis à la fortune de son co-fondateur d’augmenter de 2 milliards de dollars. Les revenus ont connu une nette augmentation, selon une annonce qui a été faite le PDG Satya Nadella. Les recettes ont connu en effet un bond de 7% à 52,9 milliards de dollars.

Le bénéfice d’exploitation serait passé à 22,4 milliards de dollars. Microsoft a mis en évidence la croissance de divisions telles que LinkedIn. Le nombre d’abonnés sur Microsoft 365 Consumer est passé à 65,4 millions. Le chiffre d’affaires des produits de services cloud comme Azure a connu une croissance de 17 %. Tout ceci serait en effet lié au vocabulaire de l’Intelligence Artificielle qui a été évoqué environ 50 fois lors de l'appel aux résultats selon JPMorgan. Microsoft a depuis quelques mois investi une fortune dans les recherches en lien avec l’Intelligence Artificielle.

Au début de l’année, l’entreprise américaine a injecté 10 milliards de dollars supplémentaires dans la société de Sam Altman, après le milliard de dollars promis en 2019 et 2 milliards de dollars supplémentaires qu'il a discrètement investis dans OpenAI en 2021. « Nous avons l'I.A. la plus puissante. infrastructure et il est utilisé par notre partenaire, OpenAI, ainsi que par NVIDIA et les principales start-ups d'IA comme Adept et Inflection pour former de grands modèles. Notre service Azure OpenAI associe des modèles avancés, notamment ChatGPT et GPT-4, aux fonctionnalités d'entreprise d'Azure », a fait savoir le PDG de Microsoft Satya Nadella.