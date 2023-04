Le Bloc Républicain, le deuxième parti de la majorité présidentielle a l’air de souffrir d’un mal silencieux qui le ronge de l’intérieur. Depuis les dernières élections législatives, le président du parti Abdoulaye Bio Tchané semble être dépassé par les évènements. Et même si les signes ne sont pas apparents, le malaise est profond. Une déchirure interne secoue le Bloc Républicain. Selon des sources concordantes, les rivalités et les clivages au sein du parti ont atteint un niveau inquiétant avec des responsables qui se détestent et surveillent les uns les autres.

Cet article est réservé aux abonnés, si vous avez un abonnement Connectez-vous ou sinon cliquez ici pour vous abonner