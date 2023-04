Ce samedi soir, Booba a surpris tout le monde lors de son concert en Côte d'Ivoire. Le rappeur français, autrefois en conflit avec Kaaris, a rendu hommage à ce dernier sur la scène du Femua. Entrant sur scène avec le morceau "Zoo" de l'artiste ivoirien, Booba a déclaré : « Kaaris c'est mon gars, Kaaris c'est la Côte d'Ivoire, faut respecter Kaaris ! ». Pour rappel, le passé tumultueux entre les deux rappeurs a été marqué par une violente bagarre à l'aéroport d'Orly à Paris. Devenus ennemis après avoir été amis, leur différend avait pris une tournure dramatique, conduisant à l'intervention des forces de l'ordre et à des plaintes déposées par l'aéroport de Paris et le gérant d'une boutique saccagée lors de l'altercation.

Cependant, la récente déclaration de Booba en Côte d'Ivoire, le pays d'origine de Kaaris, laisse penser à une possible réconciliation entre les deux artistes. Arborant une tenue militaire et un drapeau ivoirien, Booba a même chanté une partie de "Zoo" avant d'interpréter ses propres morceaux lors du concert.

Néanmoins, certains se demandent si cet hommage n'est pas une simple provocation de la part du Duc de Boulogne. L'avenir nous dira si cette déclaration est sincère ou si elle marque le début d'un nouveau chapitre dans leur rivalité.

En attendant, le concert de Booba en Côte d'Ivoire restera dans les mémoires comme un moment fort et inattendu de l'histoire du rap français. Alors que les fans espèrent une réconciliation entre les deux rappeurs, il ne reste plus qu'à attendre et voir comment Kaaris réagira à cet hommage surprenant.