Les changements climatiques se poursuivent et pourraient avoir des conséquences désastreuses sur des millions de personnes dans le monde. D’après une étude réalisée par des scientifiques de l’Université britannique de Bristol, et notamment relayée par le média Daily Mail, plusieurs pays seront affectés par ce phénomène. Certains risquent d’avoir des vagues de chaleur mortelle, dans les prochaines années. Dans le top 3, on retrouve des pays de l’Amérique centrale, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Afghanistan. En Amérique centrale, figurent les pays comme le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Salvador ou encore le Guatemala.

Un système de santé étant « au bord de l’effondrement »

Selon les données de l’étude, des pays sont déjà touchés par plusieurs facteurs de vulnérabilité. À ces pays d’Amérique latine s’ajoute l’Afghanistan, qui, d’après l’organisation mondiale de la santé (OMS), dispose d'un système de santé étant « au bord de l’effondrement » du fait de la venue de talibans au pouvoir. Ainsi, la situation climatique pourrait s’aggraver si la population augmente. Cela d’autant plus que le secteur de la fourniture en énergie a d’énormes problèmes. Outre ces régions, l’étude ajoute la zone orientale de Khabarovsk, en Russie, et les provinces chinoises de Pékin, de Tianjin et Hebei, qui sont des localités désignées comme préoccupantes.

Notons que, l’étude a mis l’accent sur la situation de ces pays, dont l’Afghanistan, qui ont été fragilisés par des facteurs comme les guerres. Pour rappel, en 2021, l’OMS avait alerté sur les risques de famine du fait notamment des changements climatiques. Lors des discussions, le Secrétaire général, António Guterres, avait déclaré, dans son exposé, que : « La famine et la faim ne sont plus une question de manque de nourriture. Elles sont aujourd’hui en grande partie produites par l’homme – et j’emploie ce terme à dessein. Elles frappent surtout des pays touchés par des conflits prolongés et de grande envergure. Et la situation empire (…) Les chocs climatiques et la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) attisent le feu ».