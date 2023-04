Arrivés sur le sol Sud- africain tôt dans la matinée du dimanche 02 avril 2023 et après trois jours d’acclimatation et des séances d’entraînement, le CEG Sainte Rita chez les garçons et le CEG Cobly chez les filles, qui prendront part à partir de ce jour mercredi 05 avril 2023 à la 1ère édition du Championnat d’Afrique scolaire (Can scolaire Afrique du Sud 2023) à Durban en Afrique du Sud, connaissent déjà chacun la poule dans laquelle ils vont évoluer.

A l’issue du tirage au sort qui a été effectué ce mardi 04 avril 2023, chez les garçons, le CEG Sainte Rita du Bénin est logé dans la poule B et affrontera le Malawi, la Guinée et l’Ouganda. Par contre la poule A est composée respectivement de l’Afrique du Sud (pays organisateur), de la République démocratique du Congo (RDC) et l’Algérie. Chez les filles, le CEG Cobly qui est classé dans le groupe B va en découdre avec le Congo, les Seychelles et le Maroc. Toujours chez les filles, on retrouve dans le groupe A, l’Afrique du Sud (pays organisateur), la Tanzanie et la Gambie.

Rappelons que 14 pays venus de tout le continent africain participent à cette importante compétition scolaire. Il s’agit du CEG Sainte Rita du Bénin, Clapham High School de l’Afrique du Sud, Complexe Scolaire Ben Sekou Sylla de la Guinée, CS Horizon de Bukavu de la République Démocratique du Congo (RDC), Ecole Hedi Ayadi de la Tunisie, Royal Giants High School de l’Ouganda et Salima Secondary School du Malawi. Par contre chez les filles, les équipes sont Anse Boileau des Seychelles, CEG Colby du Bénin, CEG Mfilou du Congo-Brazzaville, Ecole Omar Ibn Khatab du Maroc, Edendale Technical de l’Afrique du Sud, Fountain Gate Dodoma Secondary School de la Tanzanie) et Scan Aid de la Gambie.

Composition des groups du Championnat Afrique scolaire Afrique Sud 2023

MASCULIN

POULE A

1 - Afrique du Sud

2 - RD CONGO

3 - ALGERIE

POULE B

1 - MALAWI

2 - GUINÉE

3 - BENIN

4 - OUGANDA

FEMININ

POULE A

1 – Afrique du Sud

2 - TANZANIE

3 - GAMBIE

POULE B

1 - CONGO

2 - SEYCHELLES

3 - BENIN

4 - MAROC