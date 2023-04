Taïwan perdrait face à la Chine dans une guerre conventionnelle. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration faite par l’amiral et ancien ministre taïwanais de la Défense Lee Hsi-ming. Dans un entretien accordé au média Japan Times, le haut gradé a estimé que Taipei ne peut pas rivaliser face à Pékin dans une guerre. « Nous ne sommes pas prêts à affronter la Chine » a-t-il déclaré, tout en estimant que l’entièreté de la stratégie militaire de Taïwan doit être repensée en optant notamment pour de nouveaux types d’armement. Pour l’officiel taïwanais, la stratégie basée uniquement sur les équipements conventionnels doit être changée.

L’île insulaire a besoin de moyens de défense « plus abordable »

« La situation a complètement changé et nous n'avons plus aucune chance dans un conflit symétrique avec la Chine. C'est pourquoi nous devons mettre en œuvre des changements urgents non seulement dans le type d'armes que nous acquérons, mais aussi dans nos méthodes d'entraînement, nos concepts opérationnels et notre doctrine militaire globale » a-t-il déclaré. Pour Lee Hsi-ming, l’île insulaire a besoin de moyens de défense « plus abordable et plus efficace ». Pour rappel, les propos de l’amiral taïwanais interviennent quelques jours après la visite de la présidente taïwanaise, Tsai Ing Wen, aux États-Unis, pourtant déconseillée par l’empire du milieu.

Concernant ce projet, Pékin avait fait part de son opposition si une rencontre a lieu entre les deux personnalités politiques. « Nous nous opposons fermement à cela et prendrons des mesures pour riposter » avait-déclaré, Zhu Fenglian, porte-parole du Bureau des Affaires de Taïwan. Après ces propos, la cheffe de l’État taïwanaise avait réagi en estimant que la pression menée à l’extérieur du pays ne l’empêchera pas de communiquer avec le monde. « Nous sommes calmes et confiants, nous ne céderons ni ne provoquerons. Taïwan marchera fermement sur la voie de la liberté et de la démocratie et entrera dans le monde. Bien que cette route soit difficile, Taïwan n'est pas seul » avait-elle ajouté.