Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un prêt de 345 millions de dollars à la Chine pour stimuler le développement de son secteur agricole dans les régions centrales du pays. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le bureau de Pékin de l'organisation financière selon l'agence chinoise Xinhua.

Les fonds sont destinés à "l'agriculture verte et au développement rural" dans les provinces de Hubei et de Hunan, selon la ressource Weibo. Le projet vise à "réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs de la culture et de la pisciculture, en augmentant la quantité de carbone absorbée par le sol". Les objectifs de financement comprennent également l'optimisation de l'écosystème agricole, la conservation de la biodiversité et la restauration de l'écologie. En outre, un soutien sera apporté aux autorités régionales pour la mise en œuvre de projets visant à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon. (avec TASS)