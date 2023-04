Destinus, une start-up suisse fondée par l'entrepreneur et physicien russe Mikhail Kokorich, est en passe de révolutionner le monde de l'aviation avec son avion hypersonique à hydrogène. Cet appareil promet des vitesses stupéfiantes, capables de relier Paris à New York en seulement une heure. Grâce à une technologie de pointe et à l'utilisation de l'hydrogène liquide comme carburant, l'entreprise entend non seulement offrir des trajets rapides, mais aussi réduire considérablement l'empreinte carbone du secteur aéronautique.

La start-up a déjà réalisé des vols d'essai réussis avec deux prototypes, Jungfrau et Eiger, et prévoit un troisième pour 2024. L'avion, qui combine les caractéristiques d'un avion et d'une fusée, sera équipé de brûleurs à hydrogène et sera en grande partie autonome. Un pilote supervisera à distance et pourra prendre les commandes en cas de nécessité. La vitesse hypersonique permettra des trajets tels que Francfort-Sydney en 4 heures 15 minutes et Tokyo-Memphis en seulement 3 heures 15 minutes.

Destinus a réussi à lever des fonds importants pour soutenir son projet ambitieux et récemment, elle a bénéficié de deux subventions du gouvernement espagnol, pour un montant de 27 millions d'euros. La start-up envisage également de collaborer avec l'aéroport de Rochefort (Charente-Maritime) pour y réaliser des essais et établir une station pilote de production d'hydrogène. En défiant les normes actuelles de l'aviation commerciale et en intégrant des solutions écologiques, Destinus se positionne comme un acteur majeur dans la transformation du secteur aéronautique. (En savoir plus ici)