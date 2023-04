Lorsqu'une personne se trouve en situation de FICP (Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers), obtenir un crédit peut devenir un véritable parcours du combattant. Toutefois, si vous êtes en CDI (Contrat à Durée Indéterminée), vous avez des chances de pouvoir obtenir un crédit malgré cette situation. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment obtenir un crédit pour FICP Loanscouter lorsque vous êtes en CDI.

Qu'est-ce que le FICP ?

Le Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) est un fichier géré par la Banque de France. Il recense les personnes ayant connu des incidents de paiement, tels que des retards ou des défauts de paiement, dans le remboursement de leurs crédits. Si vous êtes inscrit au FICP, vous ne pourrez plus contracter de nouveaux crédits.

Quelles sont les conséquences d'un fichage FICP ?

Le fichage FICP peut avoir des conséquences importantes sur la vie quotidienne. En effet, vous ne pourrez plus souscrire de nouveaux crédits, qu'il s'agisse d'un crédit à la consommation, d'un crédit immobilier ou d'un crédit professionnel. Vous ne pourrez pas non plus ouvrir de compte bancaire, sauf si vous choisissez un compte bancaire de base. Enfin, vous ne pourrez pas bénéficier d'une autorisation de découvert.

Les conditions pour obtenir un crédit en étant FICP et en CDI

Même si vous êtes fiché FICP, vous pouvez obtenir un crédit si vous êtes en CDI. Toutefois, les conditions seront plus strictes que pour un emprunteur non fiché. Ainsi, vous devrez justifier d'un revenu stable et régulier, qui vous permettra de rembourser votre crédit sans difficulté. Vous devrez également être en mesure de fournir des garanties, telles qu'une caution ou un bien immobilier.

Comment trouver un organisme prêteur ?

Pour trouver un organisme prêteur acceptant de vous accorder un crédit et financer votre projet en étant FICP et en CDI, il est important de bien chercher et de comparer les différentes offres. Vous pouvez par exemple faire appel à un courtier en crédit, qui pourra vous aider à trouver un organisme acceptant les emprunteurs FICP.

Il est également possible de faire des recherches en ligne pour trouver des organismes proposant des crédits aux personnes en situation de FICP. Toutefois, il convient d'être prudent et de bien vérifier la fiabilité de l'organisme avant de signer un contrat de crédit. Enfin, n'hésitez pas à contacter votre banque ou votre assureur, qui pourront peut-être vous proposer une offre de crédit adaptée à votre situation. Quel que soit le choix de l'organisme prêteur, il est important de comparer les offres en termes de taux d'intérêt, de durée de remboursement, de garanties et de conditions de remboursement.

Peut-on faire un rachat de crédit en étant FICP et en CDI ?

Il est tout à fait possible de faire un rachat de crédit en étant FICP et en CDI. Cependant, cela dépendra des conditions de chaque organisme de crédit. En effet, certains organismes spécialisés dans le rachat de crédit peuvent accepter les dossiers de personnes fichées FICP, tandis que d'autres organismes peuvent refuser ce type de dossier.

Dans tous les cas, il est important de bien chercher et de comparer les offres avant de s'engager. Il est également recommandé de contacter un courtier en rachat de crédit, qui pourra vous aider à trouver un organisme acceptant les emprunteurs en situation de FICP. Cependant, il convient de noter que le rachat de crédit peut entraîner des frais supplémentaires et augmenter la durée de remboursement. Il est donc important de bien évaluer les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision.