L'actrice et réalisatrice ivoirienne Akissi Delta, bien connue pour sa série culte « Ma Famille », a récemment révélé sur le plateau de la RTI qu'elle se trouve dans une situation financière extrêmement précaire. Cette situation résulte d'une injustice liée à un terrain acquis en 2006. Malgré l'approbation des autorités villageoises et une bataille judiciaire remportée, l'actrice a perdu ses biens au profit d'un bouvier nommé T Ali, à qui elle avait auparavant permis de faire paître ses bœufs sur son terrain. Aujourd'hui, Akissi Delta se trouve endettée à hauteur de 350 millions de francs CFA auprès de deux banques différentes, et a dû vendre tous ses biens, y compris ses voitures et ses perruques, pour rembourser ses dettes.

Dans un entretien émouvant lors de l'émission « Allume La Télé », Akissi Delta a expliqué qu'elle avait confié son terrain à T Ali, l'éleveur de bœufs, qui s'est finalement allié à son principal adversaire dans cette affaire pour lui rendre la vie difficile. Malgré une victoire en justice et en appel, l'actrice n'a toujours pas pu récupérer son bien. Elle a déclaré avec amertume : « Moi, je suis déjà vieille. Qui va me prendre pour me mettre dans un foyer… J’ai tout perdu…C‘est le bouvier qui est devenu propriétaire de mon lot…Je suis venue à la télé ici dans taxi. »

L'histoire d'Akissi Delta met en lumière les difficultés rencontrées en Afrique par certains artistes et créateurs qui, malgré leur succès, peuvent se retrouver dans des situations précaires à cause de circonstances imprévues et injustes. L'actrice et réalisatrice a courageusement partagé son histoire, dénonçant les failles de la justice ivoirienne et espérant que les autorités compétentes pourront l'aider à sortir de cette situation difficile. Les nombreux fans de l'actrice et du monde du cinéma espèrent que cette médiatisation permettra de trouver une solution pour Akissi Delta et de rétablir la justice.