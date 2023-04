Le milliardaire chinois en exil aux États-Unis, Guo Wengui, prépare une vente aux enchères en ligne pour le moins atypique. D'après le rapport de Business Insider, il envisage de mettre en vente des spermatozoïdes et ovules, issus de donneurs n'ayant pas été vaccinés contre la Covid-19. Fervent soutien de l'ex-président américain Donald Trump , Guo Wengui compte organiser cet événement sur la plateforme conservatrice Gettr, du 1er au 6 juin.

Cette vente aux enchères singulière vise à rassembler environ 6.000 ovules et des millions de spermatozoïdes provenant d'individus non vaccinés contre la Covid-19. Afin de garantir la non-vaccination des donneurs, Guo Wengui s'engage à mettre en œuvre des "méthodes scientifiques" et sollicitera par ailleurs une déclaration sur l'honneur de leur part.

Il est important de souligner que Guo Wengui fait l'objet d'une enquête d'Interpol pour des affaires de corruption en Chine. En mars de cette année, il a été appréhendé à New York pour onze nouvelles charges, y compris fraude électronique, fraude bancaire et blanchiment d'argent. La vente aux enchères de gamètes non-vaccinés soulève des problèmes éthiques et pourrait provoquer une vive polémique.