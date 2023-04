La Chine et les États-Unis ne se livrent pas seulement une bataille sur le plan économique. Les deux superpuissances internationales déploient aussi de gros moyens pour être les leaders sur le plan militaire et technologique. Pendant longtemps les USA étaient les maîtres incontestés dans les deux domaines ci-dessus cités. Depuis peu, l’empire du Milieu a rattrapé son retard et d’après de nombreux experts, Pékin sera en mesure de détrôner les États-Unis dans un futur très proche.

Alors qu’il était l’invité d’un show télévisé, John Hannah, ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président Cheney a confirmé la thèse selon laquelle, la Chine est entrain de construire des armes pour prendre le pas sur les satellites. Cette thèse a fait grand bruit dans des cercles bien introduits après la fuite de documents top secret au niveau du Pentagone. D’après ces fuites, la Chine a mis en place un mécanisme pour élaborer des cyberarmes qui vont supplanter les satellites modernes. Pour John Hannah cela ne fait aucun doute que Pékin possède une longueur d’avance dans le secteur des cyberarmes.

En ayant une telle arme en sa possession, la deuxième puissance mondiale sera en mesure de neutraliser n’importe quels satellites ennemis. Toutes les institutions américaines de Défense sont unanimes sur le fait que la Chine a enregistré des avancées considérables en termes de cybertechnologie et que cela représente un véritable danger pour la sécurité des États-Unis. "L'avenir de la guerre, l'un des domaines les plus contestés, sera l'espace. L'espace, par essence, est le nouveau terrain d'action. [Le pays qui contrôlera l'espace et le prochain champ de bataille aura, je pense, les meilleures chances de gagner la guerre. Si la Chine est en mesure de neutraliser notre capacité à voir ce que fait l'ennemi, notre capacité à exercer le commandement et le contrôle et les communications entre nos propres forces, c'est virtuellement la fin de la partie pour nous sur le champ de bataille ici sur Terre" a livré John Hannah