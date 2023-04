La musique afrobeat continue de gagner en popularité dans le monde, et la superstar nigériane Davido en est un excellent exemple. Avec une carrière jalonnée de succès et d'exploits impressionnants, l'artiste vient d'atteindre un nouveau sommet en plaçant son dernier album, "Timeless", en tête du classement des albums iTunes aux États-Unis. Sorti le 31 mars 2023, "Timeless" est le quatrième album studio de David Adeleke, alias Davido. Ce dernier est parvenu à rassembler des artistes talentueux du monde entier pour ce projet, dont les Nigérians Asake, Fave et The Cavemen, ainsi que les nouveaux membres de DMW, Morravey et Logos Olori.

Parmi les autres collaborations notables, on trouve la chanteuse béninoise et lauréate d'un Grammy Award Angelique Kidjo, le rappeur britannique Skepta, le DJ et producteur sud-africain Musa Keys, le chanteur jamaïcain de dancehall/reggae Dexta Daps et le rappeur sud-africain Focalistic.

Davido a ainsi réussi à propulser "Timeless" à la première place du classement américain des albums iTunes le mercredi 5 avril 2023, faisant de cet opus le premier album africain à atteindre cette position dans le plus grand marché musical au monde. Ce succès témoigne non seulement du talent de Davido, mais aussi de la portée et de l'impact de l'afrobeat sur la scène musicale internationale.