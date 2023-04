Le monde de la lutte est en deuil après la mort de la star montante James Pasquale, mieux connu sous le nom de Jimmy the Jester. Pasquale, âgé de seulement 34 ans, est décédé des suites d'un accident de voiture qui l'a laissé gravement blessé. La nouvelle de son décès a été confirmée par Debbie Perelli, une connaissance de Pasquale qui l'a connu au lycée Belvidere.

« Je viens d'être informé que James Pasquale, classe de 2006, a perdu la vie aujourd'hui à cause d'un accident de voiture. Ceux d'entre nous qui l'ont connu alors qu'il était au lycée apprécieront son cheminement de carrière et toutes les photos de lui. Repose en paix Jimmy », a écrit Perelli. Pasquale a commencé sa carrière de lutteur en 2019 sous le nom de Jimmy the Jester et était membre de la Monster Factory, une école de lutte bien connue. L'école a été créée en 1983 par Larry Sharpe et a été achetée en 2011 par Danny Cage, qui l'a ensuite déménagée à Paulsboro, dans le New Jersey. Avec Pasquale originaire d'Old Bridge, dans le New Jersey, il a naturellement rejoint l'école.

Cage a également réagi au décès de Pasquale en publiant un message émouvant sur son compte Twitter. « Je viens de perdre quelqu'un dont j'espérais qu'il franchirait à nouveau les portes de l'usine de monstres et serait le gouffre charismatique qu'il a toujours été. Puis j'ai entendu dire qu'il prévoyait de revenir. Tu vas me manquer Jimmy le bouffon ! » La mort de Pasquale est une perte tragique pour la communauté de la lutte. Il était considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de l'industrie, et sa mort prématurée laisse un vide difficile à combler. Les fans de lutte et les amis de Pasquale continueront de se souvenir de lui pour son charisme et son talent sur le ring, et pour les nombreuses années qu'il aurait pu encore offrir à l'industrie de la lutte s'il avait eu la chance de continuer sa carrière. Repose en paix, Jimmy the Jester.