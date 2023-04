Le père de Sessimè, la talentueuse chanteuse béninoise, Charles-Juste Guédou, nous a malheureusement quittés suite à une maladie ce dimanche 9 avril 2023. En plus d'être le père de cette artiste de renom, il a été un acteur majeur dans l'évolution du secteur du transport au Bénin, occupant diverses positions importantes dans le secteur. Il a notamment été vice-directeur du Conseil National des Chargeurs du Bénin, puis directeur général des Transports Terrestres, avant d'être l'un des fondateurs de l'Agence Nationale des Transports Terrestres.

La chanteuse Sessimè, connue sur les scènes nationale et internationale, est confrontée à une épreuve difficile avec la perte de son père. Charles Juste Guédou a fait preuve de courage face à un cancer avant de céder face à la maladie selon des sources proches de la famille.

L'empreinte de Guédou sur le secteur du transport Bénin demeurera dans les annales, et cette période éprouvante est marquée par des messages de soutien et des condoléances adressées à la famille de Charles Juste Guédou, en particulier à sa fille Sessimè, et à tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Nos condoléances sincères à la famille de l'illustre disparu.