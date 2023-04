L'acteur Dale Meeks, connu pour son rôle de Simon Meredith dans la série télévisée Emmerdale, est décédé à l'âge de 47 ans, selon une annonce faite par sa famille sur Facebook dimanche après-midi. Meeks a également joué dans la série pour adolescents Byker Grove dans le rôle de Greg, le chef d'un gang rival du club de jeunes Denton Burn. La cause du décès n'a pas été confirmée pour le moment. Le duo Ant McPartlin et Declan Donnelly a rendu hommage à l'acteur après l'annonce du décès.

L'acteur Dale Meeks s'est éteint. L'information a été annoncée par un membre de sa famille sur les réseaux sociaux. "Si incroyablement triste. Beau-frère, mucca, coup de pied latéral et juste le MEILLEUR ami qu'un garçon aurait pu souhaiter. RIP Dale Meeks. Tellement moins de quoi rire maintenant que vous n'êtes plus là pour le partager", peut-on lire dans le message qui poursuit "merci à tous pour tous les beaux messages et souvenirs que vous avez partagés. Le soutien des amis de Dale a été si incroyablement fort au cours de ces dernières heures chaotiques et déchirantes que je ne peux qu'être impressionné"

La nouvelle de la mort de Meeks a suscité de nombreuses réactions émues sur les réseaux sociaux. C'est le cas du duo Ant McPartlin et Declan Donnelly. "Nous sommes incroyablement désolés d'apprendre la très triste nouvelle du décès de Dale", ont-ils écrit. "C'était le plus beau des mecs, même s'il était un « Burner » de Denton, l'ennemi juré des « Grovers » de Byker ! Une triste perte à un si jeune âge. RIP Dale. Dors bien bon garçon" poursuit le duo qui a rendu hommage à l'acteur de 47 décédé hier mercredi 23 Avril 2023.