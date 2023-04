Les exercices militaires chinois autour de Taïwan ont suscité la préoccupation des États-Unis qui ont appelé la Chine à faire preuve de retenue et à ne pas modifier le statu quo. Le porte-parole du département d'État américain a rappelé que les États-Unis étaient prêts à respecter leurs engagements en matière de sécurité en Asie et qu'ils suivaient de près les actions de la Chine. Ces manœuvres militaires, qui impliquent au moins neuf navires de guerre et 71 avions militaires, sont pour Pékin des représailles à la rencontre aux États-Unis entre le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et la présidente taïwanaise.

Pour rappel l'amiral et ancien ministre taïwanais de la Défense Lee Hsi-ming a déclaré, début avril, dans un entretien au Japan Times que Taïwan ne pourrait pas rivaliser avec la Chine dans une guerre conventionnelle. Il a estimé que la stratégie militaire de Taïwan devait être repensée en adoptant de nouveaux types d'armement et en abandonnant la stratégie basée uniquement sur les équipements conventionnels.

Lee Hsi-ming a souligné que Taïwan avait besoin de moyens de défense «plus abordables et plus efficaces» face à la Chine. Selon lui, la situation a complètement changé, et Taïwan n'a plus aucune chance dans un conflit symétrique avec la Chine. Il a appelé à des changements urgents non seulement dans le type d'armes acquises, mais aussi dans les méthodes d'entraînement, les concepts opérationnels et la doctrine militaire globale.

Les exercices chinois interviennent après la visite de la présidente taïwanaise, Tsai Ing Wen, aux États-Unis, qui avait été déconseillée par Pékin. La Chine avait exprimé son opposition à cette rencontre et menacé de riposter. En réponse, la cheffe de l'État taïwanais avait affirmé que la pression extérieure ne l'empêcherait pas de communiquer avec le monde et que Taïwan continuerait à marcher fermement sur la voie de la liberté et de la démocratie.