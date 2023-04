Ce samedi 15 avril 2023, les populations béninoises ont, à l’unisson, commémoré le triste anniversaire de l’arrestation de Joël Aïvo. Dans toutes les grandes villes du Bénin, des conférences, offices religieux et des affiches ont rappelé divers souvenirs du professeur arrêté le 15 avril 2021. Ce jeudi 15 avril 2021, la fièvre et la tension post-électorales commençaient à s’estomper. Joël Aïvo a lui-même repris ses enseignements. C’est d’ailleurs en quittant ses cours à l’université d’Abomey Calavi qu’il a été arrêté sur le pont de Godomey Houédonou par un commando armé et qui a arrêté son véhicule et l’a conduit à la Brigade criminelle.

