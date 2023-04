Le 16 mai, l’opposant sénégalais Ousmane Sonko sera devant la justice dans le cadre de l’affaire de viol présumé et de menace de mort dont l’accuse masseuse Adji Sarr. Selon PressAfrik qui dévoile l’information ce vendredi, la nouvelle a été confirmée par le conseil de Adji Sarr en la personne de Me Elhadji Diouf. Aucun autre détail n’a été fourni sur l’affaire qui défraie la chronique au Sénégal depuis deux ans.

Rappelons que la nouvelle intervient peu de temps après la décision rendue par la Cour Suprême contre le leader du Pastef. Selon les informations rapportées par les médias sénégalais, son pourvoi en cassation contre l’ordonnance du Doyen des juges qui l’envoie devant la chambre criminelle a été rejeté. La Cour suprême a jugé irrecevable son recours. La décision de la Cour suprême rejoint ainsi celle qui avait été prise par la chambre d’accusation. Notons également que l’opposant sénégalais est fréquent devant la Justice au cours de ces dernières semaines.

Récemment, le leader du Pastef avait déjà écopé d’une condamnation de deux mois avec sursis et 200 millions F CFA de dommages et intérêts en première instance dans son procès en diffamation contre Mame Mbaye Niang. Dans les mêmes circonstances, l’ex-Policier Frédéric Napel a déposé une plainte contre l’opposant sénégalais. La plainte a été déposée pour mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à l’intégrité, appel au meurtre, fausses accusation et diffamation. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette affaire, la Division des Investigations Criminelles a démarré les auditions.