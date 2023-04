La Chine exprime ses inquiétudes quant aux politiques du gouvernement taliban en Afghanistan, qui pourraient avoir des conséquences négatives sur les droits des femmes afghanes. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a abordé cette question lors d'un sommet régional à Samarcande, en Ouzbékistan, en soulignant que la question des droits des femmes était importante, mais pas la seule préoccupation en Afghanistan.

«La Chine et d'autres voisins amicaux de l'Afghanistan sont préoccupés par les récentes politiques et mesures prises par l'Afghanistan, et leur possible impact sur les droits fondamentaux et intérêts des femmes afghanes», a affirmé le chef de la diplomatie chinoise Qin Gang, selon Chine nouvelle. Depuis que les talibans sont revenus au pouvoir en 2021, les femmes afghanes ont été confrontées à de nombreuses restrictions. Elles se sont vu refuser l'accès à l'école secondaire, à l'université et à de nombreux postes gouvernementaux, et ont été interdites de travailler avec les Nations unies.

Ces politiques restrictives ont suscité une forte réaction internationale, et la Chine, qui entretient des relations avec l'Afghanistan, exprime également désormais ses inquiétudes. Il faut préciser qu'avant ce sommet, le ministre des affaires étrangères chinois avait souligné que son pays respectait les choix indépendants du peuple afghan, ainsi que les croyances religieuses et coutumes nationales. Il a affirmé qu'elle ne cherchait pas à interférer dans les affaires internes de l'Afghanistan ni à étendre une soi-disant sphère d'influence. La Chine a longtemps considéré l'Afghanistan comme une zone d'influence régionale importante, notamment en raison de ses liens avec le Pakistan voisin.