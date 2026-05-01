Sénégal : Les USA vont-ils vraiment boycotter les JOJ de Dakar ?

La menace d’un retrait américain des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal, agite depuis fin avril les médias et réseaux sociaux sénégalais. À l’origine de la controverse : un document interne de la Fédération américaine de gymnastique (USA Gymnastics), issu d’une mission d’inspection conduite par le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC).

USA Gymnastics envisage de décliner, d’autres fédérations ont déjà tranché

Le procès-verbal de la réunion du Comité du programme masculin de USA Gymnastics, daté du 14 avril 2026, précise que plusieurs éléments critiques remettent en question la sécurité et le bien-être général des participants. Repris par le journal REWMI, les experts dépêchés au Sénégal évoquent des « failles majeures touchant à la sécurité et aux conditions d’accueil », et des infrastructures présentant des « attentes de compétition jugées non favorables pour des athlètes de haut niveau ».

Face à ce qu’il qualifie de situation « loin d’être idéale », le comité de USA Gymnastics s’est déclaré défavorable à une participation. Ce positionnement interne ne constitue pas une décision officielle du USOPC, dont aucune déclaration publique ne confirme à ce stade un retrait de l’ensemble de la délégation américaine.

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USA Swimming a pour sa part annoncé en février 2026 qu’elle n’enverrait pas d’équipe aux JOJ de Dakar, une décision motivée par des choix d’allocation de ressources au sein de son programme junior — et non par des raisons sécuritaires. Il n’est pas encore établi si le USOPC tentera de constituer une équipe en natation en dehors du cadre de USA Swimming, comme il l’avait fait lors des Jeux universitaires mondiaux de 2022.

Selon le quotidien sénégalais Les Échos, repris par Seneweb et plusieurs médias locaux, plusieurs fédérations sportives américaines auraient déjà acté leur retrait, invoquant des difficultés similaires liées à l’organisation et aux conditions d’accueil. Ces informations restent toutefois non confirmées par des sources officielles américaines et doivent être traitées avec prudence.

Des interrogations sur l’organisation, mais un calendrier maintenu

Les préoccupations évoquées concernent notamment les conditions d’accueil, les infrastructures, les transports entre les sites de Dakar, Diamniadio et Saly, ainsi que l’encadrement sécuritaire. Lors d’un point de presse en mars, le Comité d’organisation des JOJ a indiqué que la sécurité faisait l’objet d’une planification continue, tout en reconnaissant les défis liés à la coordination logistique.

Ces Jeux, qui marqueront une première sur le continent africain, doivent réunir environ 2.700 jeunes athlètes issus de plus de 200 comités olympiques nationaux. Les autorités sénégalaises et le Comité international olympique maintiennent le calendrier et poursuivent les préparatifs en phase finale.

À ce jour, aucune décision d’ensemble ne remet en cause la participation des États-Unis. Les choix relèvent des fédérations sportives, qui pourraient continuer à se positionner individuellement dans les prochains mois, à mesure que l’échéance approche.