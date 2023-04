Dans la nuit du 15 avril 2023, un incendie dévastateur s'est déclaré dans un immeuble résidentiel du quartier d'Al-Ras à Dubaï, aux Émirats arabes unis, faisant 16 morts et 9 blessés. Parmi les victimes se trouvaient des ressortissants de divers pays, dont une Camerounaise, six Soudanais, trois cousins pakistanais, quatre Indiens, un Jordanien et un expatrié égyptien. Les autorités et les travailleurs sociaux ont collaboré avec les familles et les amis des victimes pour identifier les corps et effectuer les formalités administratives nécessaires.

Les enquêtes préliminaires menées par la Force de défense civile de Dubaï ont révélé que l'incendie, qui a débuté au quatrième étage, aurait été causé par le non-respect des exigences de sécurité et de sûreté des bâtiments. Suite à cette constatation, les autorités compétentes ont lancé une enquête approfondie afin de fournir un rapport détaillé sur les causes de l'accident et de déterminer les responsabilités éventuelles.

Le communiqué publié par les autorités indique que les parents, amis et collègues des victimes ont passé la nuit à identifier les corps, un processus décrit comme déchirant par un travailleur social. Parmi les victimes identifiées figuraient Nicky, une Camerounaise travaillant comme chef dans un restaurant populaire, ainsi qu'un couple indien composé de Jeshi Kandamangalath, instituteur, et Rijesh Kalangadan, employé d'une agence de voyage.