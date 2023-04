L'histoire de Danielle Epstein, une jeune femme de 32 ans, est à la fois touchante et inspirante. Elle a décidé de courir le marathon de Londres en l'honneur de son ex-petit ami, Jelle Fresen, qui a été diagnostiqué d'un cancer rare et agressif du cerveau, un médulloblastome de grade 4, à l'âge de 37 ans. Fresen a dû subir une chirurgie cérébrale de 17 heures, six semaines de radiothérapie et neuf mois de chimiothérapie. Mais malheureusement, la lutte contre le cancer de Fresen a été trop difficile pour Danielle Epstein.

Danielle Epstein a expliqué que la bataille contre le cancer de Fresen « nuisait » à sa santé mentale, ce qui l'a poussée à mettre fin à leur relation. Elle était « inquiète » et « dévastée » par la situation, ce qui la rendait incapable de dormir et de manger normalement. Elle avait des crises de panique et prenait tellement de médicaments pour survivre que cela l'empêchait de fonctionner correctement. Danielle Epstein a réalisé qu'elle devait faire quelque chose pour aider son ex-petit ami, alors elle a décidé de courir le marathon de Londres en son honneur et au profit de la recherche sur les tumeurs cérébrales.

Selon les médias qui rapportent l'information, le couple achetait une maison ensemble lorsque Fresen a commencé à avoir des étourdissements et des vomissements. Les médecins ont d'abord pensé qu'il souffrait d'une infection de l'oreille, mais un scanner a révélé une tumeur cancéreuse dans son cerveau. L'opération a laissé Fresen avec des lésions nerveuses, ce qui a entraîné une paralysie du côté droit de son visage et une vision double. Epstein a déclaré qu'elle avait l'impression que leur vie ensemble « était sortie de dessous ». Leur relation a pris fin après l'opération, lorsque Epstein a déménagé en Thaïlande pour être avec son père.

Bien que la rupture ait été difficile pour les deux parties, Epstein et Fresen essaient de travailler sur une amitié. Epstein court maintenant le marathon de Londres pour sensibiliser les gens à la lutte contre le cancer et pour collecter des fonds pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. Sa décision est inspirante et montre à quel point il est important de soutenir les personnes atteintes de cancer, même si cela signifie devoir prendre des décisions difficiles.

L'histoire de Danielle Epstein et de Jelle Fresen est une leçon de vie pour tous ceux qui sont touchés par le cancer. La maladie peut non seulement affecter la santé physique, mais aussi la santé mentale des patients et de leurs proches. Cependant, avec le soutien et l'amour des autres, il est possible de surmonter cette lutte. L'histoire de Danielle Epstein et Jelle Fresen rappelle les dures réalités de la vie face aux situations inattendues qui peuvent bouleverser les plans préétablis par les couples.