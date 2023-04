Le continent européen a réalisé des dépenses record en matière d’armement. C’est du moins ce qu’on peut retenir d’un rapport de référence publié ce lundi 24 avril 2023. Ce dernier indique que les dépenses militaires effectuées sur le sol européen ont dépassé, pour seconde fois, leur niveau de la fin de la guerre froide. Ainsi, après avoir augmenté de plus d’un tiers en une décennie, elles ont touché la barre des 480 milliards de dollars en 2022. Toujours selon le rapport, l’Europe a dépensé 13% (suite à la déduction de l’inflation) de plus pour ses armées. Il s’agit d’une forte croissance qui n’a jamais été observée depuis plus de trente ans.

Elles ont atteint la barre des 2 240 milliards de dollars

D’après l’institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), il ne s’agit cependant pas d’un cas isolé, puisque cette hausse des dépenses militaires se constatent dans tous les continents du globe. Les statistiques du Sipri font donc savoir qu’en 2022, la barre des 2 240 milliards de dollars avait été atteint par les dépenses sur les armées du monde. Notons que cette augmentation des dépenses de l’armée pourrait notamment s’expliquer par la guerre en Ukraine. En effet, depuis le début des affrontements, plusieurs pays occidentaux ont apporté un grand soutien militaire à Kiev face à la Russie.

Pour rappel, au nombre de ces pays figurent également les USA qui avaient annoncé, le mois dernier, une nouvelle aide militaire à l’Ukraine. Cette dernière est évaluée à 400 millions de dollars et est essentiellement composée de munitions. Selon un texte qui donnait les détails sur l'aide, il était mentionné que : « La Russie seule peut arrêter sa guerre aujourd'hui. Tant que la Russie ne l'aura pas fait, et aussi longtemps qu'il le faudra, nous serons unis derrière l'Ukraine pour renforcer son armée sur le terrain afin que l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible à la table des négociations ».