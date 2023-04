Le Mali montre ses muscles et pourrait être tenté de reprendre le contrôle de tout le pays, y compris de la région de Kidal, qui est actuellement contrôlée par des groupes armés locaux. Cette volonté de la part des autorités maliennes est un signal fort envoyé aux groupes armés locaux et à la communauté internationale sur leur détermination à rétablir l'autorité de l'État malien dans la région. Au fond, les autorités maliennes estiment que la reprise de Kidal est nécessaire pour garantir l'unité nationale et rétablir l'autorité de l'État dans la région. Qui pourrait critiquer cette position? On ne peut diriger un pays qui a certaines de ses contrées sous contrôle de groupes armés autres que l'armée régulière.

Pour certains, Kidal étant une partie intégrante du Mali et il est inacceptable que des groupes armés locaux y exercent un contrôle de facto. L'armée malienne doit être en mesure de protéger les citoyens maliens sans l'aide étrangère. Récemment, un avion de l'armée malienne a survolé la ville de Kidal, envoyant un signal fort aux groupes armés locaux que l'armée malienne pourrait s'apprêter à rétablir son autorité dans la région. Cependant, ce survol pourrait également aggraver les tensions avec les groupes armés locaux et entraîner une escalade de la violence dans la région.

Dans ce contexte, la récente acquisition d'avions militaires de la Russie et de la Turquie est perçue comme une partie intégrante à cette démonstration de force du Mali. Cette acquisition montre la détermination des autorités maliennes à renforcer leurs capacités militaires pour protéger leurs citoyens et assurer leur sécurité non seulement contre les terroristes, mais aussi qui sait contre les rebelles armés qui ont, pour certains, trop dicter leur loi.