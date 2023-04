Ce mardi 04 avril, le prestigieux magazine Forbes a livré son classement des milliardaires et les positions des superstars américaines du showbiz ont été particulièrement scrutées. Dans le peloton de tête, on retrouve Jay-Z, Rihanna, Kim Kardashian, Oprah Winfrey et Steven Spielberg qui sont loin devant grâce à des investissements judicieux dans divers domaines. Depuis quelques années maintenant, Jay-Z et Oprah Winfrey ont réussi à sauvegarder leur place d'ultra-riches grâce à leur flair pour les affaires. Ces derniers temps, des personnalités comme Rihanna et Kim Kardashian ont emboîté leurs pas.

L'interprète de "Diamond" et la vedette de télé-réalité sont devenues de véritables businesswomen. Elles ont beaucoup investi dans le domaine de la mode et des produits de beauté. Rihanna a réalisé un véritable coup de maître en signant un partenariat stratégique avec l'un des hommes les plus riches de la planète, le français Bernard Arnault. Avec sa marque de lingerie, Fenty, la chanteuse originaire des Barbades collabore avec le groupe LVMH. Ce partenariat est gagnant-gagnant, car Rihanna et Bernard Arnault ont amassé des montants astronomiques. Kim Kardashian, a elle, connu un très grand succès avec sa ligne de vêtements moulants Skims, dont la valeur est estimée à 3,2 milliards de dollars.

Steven Spielberg, le réalisateur de Titanic, ne fait pas de vagues, mais sa fortune actuelle est estimée à 4 milliards de dollars. Cette fortune a réalisé un bond spectaculaire après la sortie du film Avatar 2. En résumé, voici le classement Forbes des milliardaires dans le domaine du showbiz US et du divertissement.

Steven Spielberg : 4 milliards de dollars Oprah Winfrey : 2,5 milliards de dollars Jay-Z : 2,5 milliards de dollars Kim Kardashian : 1,9 milliard de dollars Rihanna : 1,4 milliard de dollars

On note l'absence de personnalités de premier plan comme Kanye West qui a vu sa fortune chuté après sa rupture avec Adidas. Kylie Jenner, la frangine de Kim Kardashian est aussi absente du classement.