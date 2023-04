Du nouveau dans l'affaire de l'étudiante gabonaise Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, âgée de 17 ans, dont le corps a été retrouvé vers la fin du mois de Mars dans une rivière non loin de l'université de Karabük où elle étudiait le génie mécanique en Turquie. En effet, les médias turcs ont annoncé l'interpellation de six personnes après la mort suspecte de cette jeune étudiante. Bien que l'autopsie ait attribué le décès de la jeune femme à «une mort naturelle» par «noyade», des ecchymoses ont été découvertes au niveau de son cou et de ses reins, ce qui a suscité des interrogations quant aux circonstances de sa mort.

Dans la foulée, l'ambassade du Gabon à Ankara a rejeté les conclusions des médecins légistes et a demandé une contre-expertise. En réponse, six personnes dont trois ressortissants étrangers ont été arrêtés par les autorités turques, mais leur nationalité n'a pas été précisée. Cette tragédie a suscité une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de la jeune étudiante. Le 25 mars, le corps sans vie de Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga a été retrouvé à Karabuk, en Turquie. Ibouanga était inscrite en classe préparatoire au département de génie mécanique de l'Université de Karabuk.

Des images de vidéosurveillance publiées mardi par des médias locaux montrent l'étudiante courir pieds nus dans une rue à proximité de son logement, le soir du 25 mars. Selon un étudiant proche d'elle qui s'est confié à l'agence turque DHA, la jeune Gabonaise, surnommée "Dina" par ses amis, regardait un film avec des amis et avait indiqué se rendre chez elle pour chercher un chargeur de téléphone. La mort de Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga a suscité une vive émotion sur le campus de Karabük, où elle était appréciée de tous. Les circonstances exactes de son décès restent à éclaircir, mais l'enquête en cours devrait permettre de faire la lumière sur cette affaire tragique.