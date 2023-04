Le 2 avril 2023, Jean-Marc Adjovi Boco, conseiller technique du ministre des sports, était invité sur Radio Bénin dans l'émission "90 minutes pour convaincre". Il a expliqué les raisons du choix de Gernot Rohr, technicien franco-allemand, comme entraîneur de l'équipe nationale du Bénin. Le contrat de Michel Dussuyer n'ayant pas été renouvelé, le ministère des sports et la Fédération béninoise de football (FBF) a cherché un entraîneur expérimenté. Gernot Rohr était sur la liste depuis le départ de Dussuyer, mais d'autres options ont été envisagées sans succès.

Adjovi Boco a souligné que Rohr est respecté en Afrique et ailleurs. Les joueurs sont impressionnés par son professionnalisme et son humanité. Il a ajouté que le respect des joueurs pour le technicien est essentiel. Rohr a prouvé au Nigeria qu'il est un excellent entraîneur, avec des résultats impressionnants.

Selon le conseiller technique, Rohr connaît bien le continent et est apprécié depuis son arrivée. Marcellin Bocovè, membre du Comité exécutif de la FBF, a également confirmé que Rohr est un entraîneur confirmé qui connaît l'Afrique et le Bénin. Il ne vient pas en terrain inconnu et est familier avec l'équipe nationale du Bénin. Bocovè regrette cependant qu'il ait été engagé tardivement.